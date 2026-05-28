Uma manutenção programada da Companhia Energética de Minas Gerais poderá afetar o abastecimento de água nos bairros Florestinha e Floresta, na região Sudeste de Juiz de Fora, nesta quinta-feira (28).

Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), a intervenção será realizada pela Cemig entre 9h30 e 11h30, na rede elétrica da Avenida Francisco Álvares de Assis, no bairro Florestinha. Durante o período, o funcionamento do sistema de abastecimento de água poderá ser impactado.

A Cesama orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água até a normalização do serviço, prevista para ocorrer gradualmente após o restabelecimento da energia elétrica, com expectativa de regularização até a noite de quinta-feira.

A companhia informou ainda que imóveis com caixa d’água com capacidade mínima de reservação para 24 horas, conforme prevê a Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não devem sofrer os efeitos da interrupção temporária.

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