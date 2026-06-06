Um jovem de 25 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na tarde desta quinta-feira (4), no cruzamento das ruas Santo Antônio e Benjamin Constant, na região central de Juiz de Fora.

O SAMU foi acionado por volta das 16h11 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima em estado grave, desacordada e com sinais de traumatismo craniano, incluindo sangramento pelo ouvido e o chamado "sinal de guaxinim", indicativo de lesão grave na região da cabeça.

Durante o atendimento, os socorristas iniciaram os procedimentos de emergência e solicitaram apoio de outra ambulância para tentar estabilizar o paciente. Apesar dos esforços das equipes, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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