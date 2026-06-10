Juiz de Fora recebe, até a próxima sexta-feira (12), uma programação promovida pelo Procon-MPMG e pelo Procon de Juiz de Fora com atividades voltadas ao fortalecimento da defesa do consumidor e à capacitação de atendentes dos Procons da região. A agenda inclui palestras, oficinas, visitas técnicas, atendimento ao público e o 1º Fórum Técnico dos Procons da Zona da Mata.

As atividades tiveram início no dia 9 de junho com uma visita técnica ao Procon Regional de Santos Dumont. Nesta terça-feira (10), a programação acontece no Auditório do Procon de Juiz de Fora, com destaque para a capacitação "Atendimento Integrador – Redução do Estresse e Promoção do Bem-Estar dos Atendentes dos Procons", marcada para as 10h.

Também nesta terça-feira, a população poderá conhecer a Van Laboratório e Atendimento Móvel do Procon Juiz de Fora, que ficará exposta na Praça Deputado Clodesmidt Riani, das 11h às 14h. A programação inclui ainda apresentação institucional do Procon-MPMG, roda de conversa e, às 19h, o curso para fornecedores "Vitrine Legal" e o lançamento da Academia do Fornecedor.

Na quarta-feira (11), serão realizadas oficinas de atendimento com simulação de casos práticos, atividades de integração entre os participantes e apresentação do programa Procon Minas Integrado. A agenda prevê ainda visitas técnicas ao Procon de Juiz de Fora e ao Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Encerrando a programação, na sexta-feira (12), às 9h, será realizado o 1º Fórum Técnico dos Procons da Zona da Mata, no Auditório do Procon de Juiz de Fora.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca ampliar a integração entre os órgãos de defesa do consumidor, estimular a troca de experiências e contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados à população.

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