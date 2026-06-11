Famílias que perderam suas moradias durante o desastre climático registrado em fevereiro em Juiz de Fora passarão a contar, a partir desta quinta-feira (11), com atendimento presencial de correspondentes da Caixa Econômica Federal para auxílio na escolha de imóveis pelo programa Compra Assistida. O primeiro plantão será realizado das 9h às 12h, no Mercado Municipal.
O atendimento é destinado aos beneficiários já convocados para participar do programa, modalidade do Minha Casa, Minha Vida criada para atender moradores que perderam suas residências em decorrência das chuvas. O benefício prevê a liberação de até R$200 mil para a aquisição de um novo imóvel.
Leia mais
Consórcio vence primeiro leilão de PPP de locação social no país
Minha Casa, Minha Vida deverá contratar 3 milhões de moradias até 2026
Lula entrega 2.837 moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda
Lula entrega 914 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió
Minha Casa Minha Vida dará moradia a 440 mil pessoas na área rural
A iniciativa integra as ações do Grupo de Trabalho de Moradia e Reconstrução (GT-Moradia), criado após a decretação do estado de calamidade pública no município. O grupo é responsável por coordenar medidas habitacionais voltadas às famílias afetadas por deslizamentos, inundações e outros danos provocados pelos eventos climáticos extremos.