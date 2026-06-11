Famílias que perderam suas moradias durante o desastre climático registrado em fevereiro em Juiz de Fora passarão a contar, a partir desta quinta-feira (11), com atendimento presencial de correspondentes da Caixa Econômica Federal para auxílio na escolha de imóveis pelo programa Compra Assistida. O primeiro plantão será realizado das 9h às 12h, no Mercado Municipal.

O atendimento é destinado aos beneficiários já convocados para participar do programa, modalidade do Minha Casa, Minha Vida criada para atender moradores que perderam suas residências em decorrência das chuvas. O benefício prevê a liberação de até R$200 mil para a aquisição de um novo imóvel.

A iniciativa integra as ações do Grupo de Trabalho de Moradia e Reconstrução (GT-Moradia), criado após a decretação do estado de calamidade pública no município. O grupo é responsável por coordenar medidas habitacionais voltadas às famílias afetadas por deslizamentos, inundações e outros danos provocados pelos eventos climáticos extremos.