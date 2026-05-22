A Prefeitura de Juiz de Fora realizou nesta quinta-feira (21) uma reunião para apresentar o andamento das ações de reconstrução e do programa Compra Assistida destinado às famílias atingidas pelos eventos climáticos extremos registrados no município em fevereiro de 2026.

Durante o encontro, a Defesa Civil informou que a cidade registrou mais de 3,5 mil ocorrências relacionadas a deslizamentos, alagamentos e inundações durante o período de calamidade. Segundo o órgão, algumas áreas seguem interditadas e monitoradas devido ao risco provocado pela instabilidade do solo mesmo após o fim das chuvas intensas.

A Prefeitura também atualizou os dados do programa Compra Assistida. Atualmente, 384 famílias estão aptas a participar da iniciativa e 91 já foram consideradas elegíveis, estando na fase de busca por imóveis.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, existem 331 imóveis cadastrados com intenção de venda no sistema do programa e 109 já foram considerados aptos após análise documental e vistoria técnica.

Segundo a prefeitura, o programa atende famílias com renda bruta de até R$ 5 mil e exige cadastro regularizado no CadÚnico. Famílias que apresentarem pendências documentais terão prazo de até 60 dias para regularização.

A EMCASA informou ainda que 175 famílias chegaram a ser acolhidas em escolas e abrigos provisórios após as chuvas. Atualmente, 88 famílias seguem em apartamentos alugados com intermediação da companhia habitacional.

Outro dado apresentado durante a reunião aponta que cerca de 2,8 mil imóveis passaram por rastreamento técnico, sendo que 1.485 possuem possibilidade de reforma para retorno das famílias às residências.

O Grupo de Trabalho de Moradia e Reconstrução foi criado pela prefeitura após a decretação do estado de calamidade pública e reúne representantes de órgãos municipais, Governo Federal, Caixa Econômica Federal, universidades e entidades técnicas para coordenar ações habitacionais emergenciais e definitivas no município.

Tags:

Alagamentos | Calamidade Pública | Chuvas | compra assistida | Defesa Civil | Deslizamentos | Habitação | juiz de fora | Moradia | Ocorrências | reconstrução