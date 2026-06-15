Uma discussão entre irmãos terminou em agressão com faca na tarde desse domingo (14), no Bairro Jardim Esperança, na Rua Henrique Pimenta Braziel, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que os dois se desentenderam dentro da residência da família. Durante a briga, um dos irmãos teria se armado com uma faca e atingido a vítima com dois golpes na região do tórax e da axila.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima. O homem apresentava duas perfurações torácicas e edema no lado direito do corpo. Ele foi encaminhado consciente para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Aos policiais, a vítima contou que a discussão começou após acordar o irmão, que dormia com a televisão ligada. O suspeito confirmou o desentendimento e admitiu ter usado a faca durante o conflito. Com autorização dos familiares, os militares entraram no imóvel, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.

Durante as buscas, os policiais encontraram 18 aves da fauna silvestre mantidas sem autorização ambiental. Foram apreendidos 10 coleiros, dois galinhos-da-serra, um bicudo, um trinca-ferro, um tiê-sangue, um cardeal-do-nordeste e dois corrupiões.

A faca utilizada na agressão também foi apreendida. Os animais foram encaminhados aos órgãos ambientais competentes, enquanto o suspeito foi levado para a delegacia para as providências cabíveis.

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