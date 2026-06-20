A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um alerta de onda de frio válido até as 9h deste domingo (21). O aviso foi divulgado na tarde desta sexta-feira (19) e está relacionado à atuação de uma intensa massa de ar polar que atinge as regiões Sul e Sudeste do país.

Segundo o órgão, a combinação entre céu limpo, ventos fracos e baixa umidade do ar favorece o resfriamento acentuado durante a madrugada. O fenômeno ocorre devido à perda radiativa, quando o calor acumulado ao longo do dia é rapidamente dissipado para a atmosfera durante a noite, provocando queda nas temperaturas.

Diante das condições climáticas, a Defesa Civil recomenda atenção especial com idosos, crianças e pessoas em situação de rua. O órgão também orienta a população a evitar o uso de sistemas improvisados de aquecimento em ambientes fechados, devido ao risco de intoxicação.

Para receber alertas meteorológicos gratuitamente, os moradores podem enviar uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199.

A campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio", coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), segue até 30 de setembro com a arrecadação de cobertores, toucas, meias e luvas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser entregues no prédio-sede da Prefeitura, na Casa da Mulher, na Secretaria Especial da Igualdade Racial e na Aquabox, no Centro da cidade.

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