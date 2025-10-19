SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que chegou ao estado de São Paulo provocando muita chuva também derruba a temperatura a partir deste domingo (19) pelo menos até a próxima quarta-feira (22).

Devido a esse cenário, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta de frio intenso em plena primavera, estação marcada por temperaturas mais amenas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) do órgão estadual, nos próximos dias as temperaturas mínimas terão queda acentuada, com previsão de 8°C para a região metropolitana da capital, 5°C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva, 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas, 11°C nas regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, e 14°C na Baixada Santista e litoral norte.

As máximas também não devem subir tanto. Na capital, por exemplo, os termômetros não devem superar os 17°C neste domingo, 20°C na segunda (20), 23°C na terça (21) e 24°C na quarta (22).

Diante dessa previsão, o Governo de São Paulo anunciou a ativação do abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, a partir das 19h deste domingo. A medida, que tem previsão de funcionamento até a manhã de quarta, visa a oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

"Durante todos os dias de funcionamento, o abrigo solidário disponibiliza alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado, lembrando também que os pets são bem-vindos e recebem o cuidado necessário, reforçando o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a proteção das populações mais vulneráveis diante de eventos extremos de frio", diz a Defesa Civil, em nota.

Para este domingo, a previsão ainda é de chuva fraca na Grande São Paulo durante o dia. Na segunda ainda pode garoar de manhã, mas a tendência é de não chover nos dias seguintes.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta laranja, de perigo, para ventos fortes em todo o litoral paulista. Com isso, a Marinha do Brasil mantém ativo o aviso de ressaca até 21h de segunda-feira, com ondas que podem atingir de 2,5 m a 3 m de altura.