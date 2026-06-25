Beneficiários do Bolsa Família em Juiz de Fora têm até a próxima segunda-feira (30) para realizar o acompanhamento obrigatório das condicionalidades de saúde referentes ao primeiro semestre de 2026. O procedimento é necessário para a manutenção do benefício e deve ser feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Uma oportunidade para regularizar a situação será neste sábado (27), quando todas as UBSs estarão abertas das 7h às 12h para atendimento. A falta do acompanhamento pode resultar em bloqueio ou até cancelamento do benefício.

Devem realizar o procedimento crianças de até 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes beneficiárias do programa.

Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS, cartão do Bolsa Família (caso possua), caderneta de vacinação das crianças e cartão da gestante, quando aplicável.

Famílias que precisaram mudar de endereço em razão da situação de calamidade registrada no município também devem procurar a UBS mais próxima para atualizar os dados cadastrais e manter o acompanhamento em dia.

O monitoramento das condicionalidades de saúde faz parte das exigências do programa federal e permite o acompanhamento das condições de saúde das famílias atendidas pela Atenção Primária.

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