Vão ser abertas na próxima terça-feira (30), as inscrições para a Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador 2026. A retirada das fichas deve ser feita no Ginásio da SEL que fica na Rua Custódio Tristão, 11, Santa Terezinha, das 9h às 11h30 e das 14h às 18h.

Como as vagas são limitadas, as equipes devem ficar atentas aos prazos: a devolução dos documentos preenchidos acontecerá estritamente nos dias 13 e 14 de julho.

Prioridades

Os projetos esportivos e sociais da SEL terão prioridade na ocupação das vagas. Além disso, equipes com bom histórico recente já possuem fichas reservadas e devem retirá-las exclusivamente no dia 30 de junho. São elas:

Equipes da Copa CAEM 2026 que não sofreram punições disciplinares;

A equipe campeã da Copa Camisa 12;

Equipes classificadas para a Super Copa;

Campeãs, vice-campeãs e vencedoras da Taça Disciplina da edição anterior (nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17).

Zona Rural e Regras de Retirada

Para a categoria Adulto Masculino da Zona Rural, haverá uma ficha por localidade, atendendo 18 comunidades da região. Desse total, 12 equipes garantirão vaga direta e 6 ficarão na lista de excedentes.

A retirada das fichas só será permitida para maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto. Cada representante só poderá retirar uma ficha por vez. Caso queira retirar outra na mesma categoria, será necessário voltar ao final da fila.

Tags:

cidade | Copa Prefeitura Bahamas | Esporte | futebol | futebol amador | inscrições | Prefeitura | santa terezinha | SEL | Zona rural