Estão abertas as pré-inscrições para a Formação Mulheres Líderes 2026, iniciativa gratuita promovida pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT/UFJF) em parceria com o Ministério das Mulheres. O programa tem como objetivo fortalecer a autonomia feminina por meio da capacitação em liderança, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e geração de renda.

A formação é voltada para mulheres interessadas em ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades de liderança e potencializar iniciativas empreendedoras. Entre os temas abordados estão contexto da mulher e desigualdades estruturais, autoconhecimento, comunicação assertiva, liderança feminina, ferramentas práticas para gestão e modelo de negócios.

A oficina possui carga horária de quatro horas e é totalmente gratuita.

Além da formação inicial, participantes interessadas poderão se inscrever para a capacitação de multiplicadoras, com carga horária de seis horas. Nessa etapa, as mulheres recebem preparação para atuar como facilitadoras do programa, compartilhando os conhecimentos adquiridos com outras participantes. As multiplicadoras também passam a integrar uma sala de aula virtual do CRITT/UFJF, com acesso a materiais complementares e conteúdos de apoio para condução das atividades.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento e às oportunidades de empreendedorismo, valorizando as trajetórias, os saberes e o protagonismo feminino, além de contribuir para o desenvolvimento pessoal, social e econômico das participantes.

As interessadas já podem realizar a pré-inscrição para participar da edição de 2026.

Tags:

autonomia feminina | CRITT/UFJF | Empreendedorismo | formação gratuita | liderança feminina | Ministério das Mulheres | Mulheres Líderes 2026 | pré-inscrições