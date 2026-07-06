A Prefeitura de Juiz de Fora alterou o local da segunda edição do curso gratuito de Boas Práticas para Manipulação e Comercialização de Alimentos. O treinamento, antes previsto para o Mercado Municipal, agora acontece no auditório da Faculdade de Farmácia da UFJF. O horário permanece o mesmo, terça-feira, dia 7, das 9h às 12h.

Voltada para donos e funcionários de bares, restaurantes, lanchonetes e mercados, a capacitação funciona como uma consultoria preventiva. O objetivo é orientar o setor sobre as normas da Anvisa, ajudando a evitar multas e interdições, além de ensinar técnicas de armazenamento que reduzem o desperdício de produtos.

Durante o curso, os participantes receberão instruções sobre higienização, controle de pragas, manejo de resíduos e documentação obrigatória. As inscrições continuam abertas e devem ser feitas pelo formulário online.

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