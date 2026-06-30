Donos de bares, restaurantes, mercados e lanchonetes de Juiz de Fora têm uma oportunidade para qualificar suas equipes e proteger seus negócios. A Vigilância Sanitária abriu inscrições gratuitas para a segunda edição do curso de capacitação em Boas Práticas para Manipulação e Comercialização de Alimentos, que acontece na próxima terça-feira, 7, das 9h às 12h, no auditório do Mercado Municipal.
Para os proprietários de comércios de alimentação, o treinamento funciona como uma consultoria preventiva. Ao trabalhar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o empresário reduz o risco de sofrer multas ou interdições. Além disso, aprender técnicas corretas de armazenamento e controle de temperatura ajuda a diminuir o desperdício e gera economia.
Higienização e manuseio correto
Durante a capacitação, serão ensinadas regras sobre higienização, controle de pragas, manejo de resíduos e a documentação obrigatória do setor. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário online.
Curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação
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Mercado Municipal de Juiz de Fora
Terça-feira, 7 de julho, das 9h às 12h
Auditório do Mercado Municipal de Juiz de Fora
Gratuito
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