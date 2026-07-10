A Polícia Civil decidiu não acionar a perícia técnica para o atropelamento de um pedestre por um ônibus da linha 204 (Santa Paula), ocorrido na Avenida Barão do Rio Branco. A decisão do delegado de plantão baseou-se no fato de que o local do acidente não ter sido preservado e que, inicialmente, a vítima apresentava apenas lesões leves.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, os agentes de trânsito da Prefeitura já haviam liberado a pista para evitar retenções no corredor de transporte urbano, uma vez que a vítima já tinha sido removida pelo Samu.

Versão do motorista e sinalização

De acordo com o registro da PM, o motorista do ônibus relatou que o semáforo estava aberto (verde) para os veículos e fechado para os pedestres.

Ele afirmou que o homem iniciou a travessia na faixa de pedestres de forma repentina, desrespeitando a sinalização e olhando para o sentido oposto da via. O condutor declarou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto devido ao fluxo de outros ônibus que passavam pela pista ao lado.

O motorista permaneceu no local, acionou o socorro e submeteu-se voluntariamente ao teste do bafômetro que deu resultado negativo. O veículo estava com a documentação em dia e foi liberado.

No HPS, os militares identificaram a vítima. Segundo a PM, o homem apresentava sinais de embriaguez e preferiu permanecer em silêncio ao ser questionado sobre como o acidente aconteceu.

Relatos de testemunhas que preferiram não se identificar indicaram que o pedestre estaria em situação de rua.

As causas e circunstâncias exatas do atropelamento serão investigadas!

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