Os produtores de queijo e laticínios de Juiz de Fora já podem se inscrever para as visitas guiadas que a prefeitura realiza nesta semana no Minas Láctea.

A ação vai levar integrantes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e do APL do Queijo Caminho Novo para conhecer as novidades em equipamentos e tecnologia industrial direto na feira.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição online, selecionando o dia e o horário de preferência.

As visitas vão acontecer entre terça e quinta-feira, de 14 a 16 de julho, dentro da programação da 48ª Expomaq e da 49ª Expolac. O ponto de encontro do grupo será no estande montado pelo Sebrae-MG, espaço onde os produtores locais também farão a exposição e a venda de seus queijos.

O Minas Láctea

O Minas Láctea será realizado no Centro Regional de Convenções da Zona da Mata (Fiemg Expo Center), das 14h às 21h.

Promovido pela Epamig, o evento é voltado para a atualização tecnológica, debates técnicos e realização de negócios no setor laticinista. A programação completa pode ser acessada no site oficial do evento.

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