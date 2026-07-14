Foi indiciado por feminicídio o homem de 26 anos, suspeito de assassinar a própria companheira, Joyce Daniele de Araújo, de 30 anos, por estrangulamento. O crime ocorreu no início do mês no bairro Bonfim, em Juiz de Fora.

Joyce Daniele foi encontrada sem vida sobre um colchão em um apartamento na rua Ouro Fino, na madrugada de 2 de julho de 2026.

O Crime e a Confissão

Segundo o registro da Polícia Militar, as autoridades foram acionados pela própria mãe do suspeito. Ela recebeu uma ligação telefônica do filho na qual ele confessava ter matado a companheira. O suspeito acabou preso logo em seguida na casa da mãe, localizada no bairro Bairu.

Aos policiais, ele disse que passou a madrugada com Joyce consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Uma discussão motivada por ciúmes e suspeitas de infidelidade escalou para a violência física, culminando no estrangulamento da vítima. O casal estava junto há aproximadamente nove meses.

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