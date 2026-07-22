Um preso e dois foragidos. Esse é o saldo de uma ação policial que começou após uma família ser mantida refém em Bom Jardim de Minas e terminou em perseguição com troca de tiros na BR-040, em Juiz de Fora.

O criminoso detido tem 28 anos e foi localizado em uma área de mata às margens da rodovia, após o grupo furar o bloqueio da PM, bater em uma viatura e um caminhão. Ele vai responder por roubo e tentativa de homicídio contra os militares.

Três homens armados invadiram a residência das vítimas, agrediram um dos moradores e as obrigaram a realizar transferências via PIX que somaram R$ 12,5 mil, fugindo em seguida com o carro e diversos pertences da casa. Os outros dois comparsas conseguiram escapar e continuam sendo procurados pelas forças de segurança.

Apreensões

Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38, munições, um carregador de pistola com acessório de recarga, três toucas balaclavas e fita adesiva. As equipes também recuperaram o veículo roubado da família, que foi localizado em uma estrada vicinal, o carro clonado utilizado na fuga e todos os pertences levados, incluindo celulares, joias, relógios, perfumes e ferramentas.

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