A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quarta-feira (29), uma intervenção de melhoria na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Alto dos Pinheiros. Os trabalhos acontecem entre 8h e 11h e podem provocar a interrupção temporária no fornecimento de água em bairros da região Oeste de Juiz de Fora.

A suspensão temporária pode impactar os moradores das seguintes localidades: Alto dos Pinheiros, São Lucas I e São Lucas II, Moradas do Serro, Granville, Jardim Casablanca (parte alta), Adolfo Vireque (áreas específicas) e em áreas específicas do São Pedro.

Previsão de retorno e recomendações

Segundo a Cesama, o abastecimento será religado assim que os serviços forem concluídos. No entanto, a normalização gradativa da pressão no sistema está prevista para a noite desta quarta-feira.

Além disso, nesta quarta feira, bairros da região Sul de Juiz de Fora também podem enfrentar falta de abastecimento, por causa de obras de melhoria da Cesama.

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