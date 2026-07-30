A Justiça tornou réu o motorista do ônibus envolvido no acidente que deixou quatro pessoas mortas e 40 feridas na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o condutor vai responder por homicídio culposo no trânsito e por lesão corporal culposa no trânsito, todos agravados pelo fato de o acusado exercer a profissão de motorista de transporte de passageiros no momento da colisão.

O Acidente

A colisão ocorreu no dia 5 de setembro de 2025, na altura do km 779 da BR-040, no Distrito Industrial de Juiz de Fora. Na ocasião, o ônibus interestadual da Viação Cometa, que fazia o itinerário entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, atingiu a traseira de um coletivo urbano da linha 743, que estava parado no acostamento para desembarque de passageiro.

O impacto causou a morte de quatro passageiras do ônibus urbano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 40 feridos, sendo 32 ocupantes do veículo de transporte urbano e 8 do ônibus da Cometa.

Câmeras registraram condutor cochilando

Imagens registradas pelas câmeras internas do veículo interestadual e anexadas ao inquérito da Polícia Civil mostram o momento em que o motorista boceja e cochila ao volante segundos antes da colisão.

Laudos da perícia técnica indicaram que o ônibus mudou de faixa, invadiu o acostamento e atingiu o veículo urbano sem que houvesse acionamento dos freios ou tentativa de desvio por parte do condutor. Em depoimento prestado à polícia durante as investigações, o motorista relatou não se lembrar dos instantes anteriores à batida.

O que dizem as partes

Representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais por declarada falta de recursos financeiros para contratação de advogado particular, o réu foi citado e aguarda os desdobramentos dos prazos processuais para a manifestação formal nos autos.

Procurada pela nossa reportagem, a Viação Cometa informou que não comenta processos em tramitação judicial.

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