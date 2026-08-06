Morreu nesta quinta-feira (6), o jovem de 19 anos que ficou preso embaixo de uma carreta no Bairro Bom Clima em Juiz de Fora. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde no início da noite.

O atropelamento foi registrado durante a manhã desta quinta, na Rua Paracatu. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada pelo Samu ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a equipe prestou a assistência necessária, adotando as medidas terapêuticas indicadas durante o atendimento. No entanto, o rapaz não resistiu e morreu na unidade.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Manobra de resgate



Segundo os bombeiros, para retirar a vítima debaixo da carreta, foi necessário o uso de uma ferramenta expansora, elevando o reservatório com o auxílio de uma cinta de sustentação, evitando o rompimento da peça.

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