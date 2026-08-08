A primeira noite do Rainbow Fest Brasil reuniu milhares de pessoas na Praça Tarcísio Delgado, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (7). A organização do evento ainda realiza o levantamento oficial do público presente.

A programação contou com apresentações de Aretuza Lovi, Vitor di Castro e Titiago, além de DJs e outras atrações que movimentaram a praça durante a noite.

O evento continua neste sábado (8), com programação a partir das 12h, seguindo até as 23h. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar diversas atrações musicais e culturais.

FOTO: Petterson Marciano - Rainbow Fest

Um dos destaques da programação deste sábado é o show do cantor Diego Martins, atração de destaque nacional que promete levar ao palco uma apresentação especial para o público do Rainbow Fest Brasil.

O Rainbow Fest Brasil segue ainda neste domingo (9), encerrando a programação do evento que reúne música, cultura e diversidade em Juiz de Fora.

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