A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora faz um apelo à população para localizar familiares ou conhecidos de um paciente sem identificação, internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira. O homem deu entrada na unidade no último domingo (9), após ser vítima de um atropelamento por trem nas imediações do viaduto Rosa Cabinda.

Segundo as informações oficiais, a vítima foi socorrida e transportada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 15h40.

Trata-se de um homem negro, de aproximadamente 25 anos e tem cerca de 70 kg. Ele possui uma tatuagem no lado direito do pescoço. No momento, o desenho não pode ser detalhado devido ao uso de um colar cervical, mantido por indicação da equipe médica.

Segundo a Secretaria de Saúde, não há informações registradas sobre as roupas que o paciente usava no momento do acidente.

Como ajudar

A direção do HPS solicita que qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a reconhecer o jovem entre em contato imediatamente com o hospital pelo telefone (32) 3690-7155.

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