Os professores da rede municipal de ensino de Juiz de Fora iniciaram, nesta terça-feira (18), uma paralisação de 48 horas nas escolas do município.

A suspensão das atividades foi convocada pelo Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF) como resposta a pendências trabalhistas acumuladas junto à administração municipal.

A mobilização da categoria conta com dois momentos principais de concentração e deliberação. Nesta terça, os profissionais realizam um ato público às 14h, no pátio da Prefeitura de Juiz de Fora.

Já na quarta-feira (19), a categoria se reúne em assembleia, também às 14h, no Ritz Hotel, para debater os rumos do movimento e avaliar o cenário de negociações.

Pauta de Reivindicações

De acordo com o Sinpro-JF, o movimento é uma resposta a atrasos e falhas da gestão municipal no cumprimento de direitos trabalhistas. A categoria exige o fim dos erros na folha de pagamento e a regularização de rescisões, triênios, adicionais pendentes e repasses do Plano Nacional de Educação (PNE). Os educadores cobram ainda a retomada das nomeações de aprovados, a conclusão das promoções dos secretários escolares previstas para 2026 e a recontratação das equipes terceirizadas de limpeza e manutenção das unidades.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que recebeu a pauta do Sindicato dos Professores e que o documento será analisado por setores técnicos. 'Após essa etapa, será realizada uma reunião com a direção da entidade para discutir os temas e definir os encaminhamentos', concluiu o texto.

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