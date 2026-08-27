Seja para manter o corpo em movimento, aprender um novo instrumento ou descobrir o ritmo certo na dança, a população de Juiz de Fora tem um compromisso marcado no início de setembro. A Praça CEU, em Benfica, mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora, anunciou a abertura de 135 vagas ociosas em oficinas totalmente gratuitas destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos.

A grade de atividades oferece opções variadas para todas as idades e preferências. Na área da saúde e bem-estar, a programação conta com aulas de alongamento e ginástica. Para quem busca modalidades esportivas e culturais, há turmas de futsal e capoeira.

A dança ganha destaque com ritmos modernos como vogue e hip-hop, enquanto a área artística se completa com oficinas de artes visuais e aulas de violão combinadas com coral.

As inscrições

Como a busca pelas oportunidades costuma ser alta, os interessados devem se atentar ao prazo e aos requisitos de matrícula. As inscrições começam na terça-feira, 1º de setembro, às 8h, e serão realizadas presencialmente na secretaria da Praça CEU, por ordem de chegada.

No caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável legal. Para garantir a vaga, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Para esclarecer dúvidas ou obter mais detalhes, o público pode entrar em contato direto com a secretaria do espaço ou enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (32) 99805-0273.

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