A Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios vai investigar o um policial penal de 33 anos, preso em flagrante depois de ser apontado como o principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde da última quinta-feira (3), no Centro de Juiz de Fora.

A ocorrência mobilizou diversas unidades da Polícia Militar, incluindo equipes do GER, da ROCCA e do 2º BPM, acionadas pelo COPOM após disparos de arma de fogo na Avenida Francisco Bernardino. De acordo com o boletim policial, o crime teve origem em um desentendimento no trânsito.

Após o rastreamento, os militares localizaram o endereço do suspeito. No local, efetuaram a prisão e apreenderam uma pistola Taurus calibre .380, 14 cartuchos intactos, um cartucho deflagrado, um carregador e duas motocicletas.

Representantes da Polícia Penal acompanharam todo o trâmite e realizaram a condução do agente para os procedimentos cabíveis na Delegacia de Plantão.

A vítima, um homem de 31 anos que utilizava capacete no momento da abordagem, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apresentando duas perfurações de arma de fogo na região do abdômen.

Embora lúcido e orientado durante o atendimento inicial, ele relatava dores intensas e dificuldade respiratória, recebendo medicação ainda no local antes de ser transferido ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). A perícia técnica da PCMG também compareceu à cena do crime para os levantamentos de praxe.

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