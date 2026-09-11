A Prefeitura de Juiz de Fora firmou um contrato de R$ 35 milhões com a empresa MOBIT – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. para o fornecimento, implantação, operação e manutenção de sistemas inteligentes de fiscalização e controle eletrônico de tráfego nas vias do município.

O documento foi assinado no dia 4 de setembro de 2026 e tem vigência de cinco anos. Segundo a Prefeitura, o novo contrato substitui o atual, cujo encerramento está previsto para novembro.

A contratação foi formalizada por meio do Pregão Eletrônico nº 125/2025, vinculado ao Processo nº 15.721/2025 e divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nesta quarta-feira (9).

O objeto do contrato inclui a prestação dos serviços de fiscalização e controle eletrônico de tráfego nas vias de Juiz de Fora, conforme as especificações previstas no edital, no Termo de Referência e nos demais anexos do processo.

Prefeitura não informa se haverá mais radares

Diante da assinatura do novo contrato, a reportagem do Acessa.com questionou a Prefeitura de Juiz de Fora sobre como será a operação a partir da entrada em vigor do novo contrato e se estão previstas mudanças no sistema de fiscalização eletrônica.

Entre os questionamentos, o portal perguntou se haverá instalação de mais radares, quantos equipamentos serão instalados, quais serão os locais escolhidos e se o contrato também contempla a instalação e a operação de câmeras do sistema Olho Vivo.

Em nota, a Prefeitura se limitou a informar que o contrato representa a continuidade do serviço prestado pela empresa que já atua no município. O Executivo, no entanto, não informou se haverá instalação de novos radares ou ampliação dos equipamentos de fiscalização eletrônica atualmente existentes.

Novos radares começaram a aplicar multas

A renovação do contrato ocorre poucas semanas depois de novos equipamentos de fiscalização eletrônica terem começado a operar em diferentes pontos de Juiz de Fora.

Segundo reportagem publicada anteriormente pelo Acessa.com, três radares passaram a aplicar multas a partir de 1º de setembro, após o encerramento do período educativo e a conclusão dos procedimentos de aferição e homologação exigidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os equipamentos estão localizados na Avenida Barão do Rio Branco, nº 4.466, no Bairro Bom Pastor, com limite de 50 km/h; na Rua Benjamin Constant, no acesso ao Viaduto Roza Cabinda, no Centro, com limite de 40 km/h; e na Rua Américo Lobo, no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro Centenário, com limite de 50 km/h. Neste último ponto, também há fiscalização de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

Outros três pontos também receberam estruturas para fiscalização eletrônica e estavam, à época, em fase final de aferição e homologação: Rua Dr. Henrique Burnier, em Mariano Procópio; Avenida Eugênio do Nascimento, nº 228, na região do Aeroporto; e Avenida Orlando Riani, nº 147, em Filgueiras.

A Prefeitura informou anteriormente que os equipamentos foram remanejados para novos pontos da cidade, escolhidos considerando trechos com maior fluxo de veículos e pedestres e histórico de acidentes.

Com o novo contrato de R$ 35 milhões, porém, ainda não está esclarecido se a estrutura será mantida nos moldes atuais ou se haverá novos equipamentos, pontos de fiscalização ou ampliação do sistema ao longo dos próximos cinco anos.

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