Um homem de 36 anos, suspeito de atirar quatro vezes contra a ex-companheira em Juiz de Fora, foi encontrado morto na sexta-feira (11). O crime de tentativa de feminicídio aconteceu na quinta-feira (10), no Bairro Progresso.
Segundo informações da PM, o corpo do homem foi localizado no Bairro Borborema. A Polícia Civil confirmou a identidade do cadáver e informou que a principal hipótese levantada é de que ele tenha tirado a própria vida.
Tentativa de feminicídio
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito invadiu a residência da vítima e foi diretamente até o quarto onde ela estava deitada. No local, ele efetuou os disparos e fugiu em seguida. A vítima foi atingida nas regiões do tórax, axila, nádega e ombro direito.
Ela foi socorrida consciente e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde permanece internada com estado de saúde estável. Ainda segundo a PM, a mulher possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.
O caso foi registrado inicialmente pela Polícia Militar como tentativa de feminicídio. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora assumiu a investigação do crime contra a vítima, enquanto a Polícia Civil também apura as circunstâncias e a causa da morte do suspeito
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