Morreu nesta segunda-feira (14), o motorista de ônibus Vagner Samuel de Almeida, de 44 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora desde a última sexta-feira (11), quando sofreu um mal súbito ao volante no Centro da cidade.

Na sexta-feira, Vagner conduzia o ônibus da linha 615, que faz o bairro Encosta do Sol, pela Rua Francisco Bernardino, na alça de acesso ao Mergulhão, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e perdeu a consciência. O veículo atingiu outros automóveis que trafegavam na via e, em seguida, colidiu contra uma das pilastras de concreto do Mergulhão.

Na ocasião, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parada cardiorrespiratória. A equipe conseguiu reverter o quadro após dez minutos de manobras de ressuscitação, e ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa, onde veio a óbito três dias depois em decorrência de complicações do AVC.

Uma passageira de 65 anos que estava no coletivo também se feriu. De acordo com o boletim médico divulgado pela Santa Casa na manhã desta segunda-feira, a idosa sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde dela é estável.

Velório e Sepultamento

O velório de Vagner ocorre a partir das 14h desta segunda-feira, na capela 2 do Cemitério Parque da Saudade. O sepultamento está previsto para a terça-feira (15).

Em nota oficial, o Consórcio Via JF lamentou a morte do funcionário e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, destacando a trajetória do profissional e os vínculos que ele construiu ao longo de sua caminhada na empresa.

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