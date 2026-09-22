Após 11 dias de paralisação, os funcionários da Caixa Econômica Federal em Juiz de Fora decidiram encerrar a greve iniciada em 10 de setembro e retomam o atendimento nas agências nesta terça-feira (22).

A decisão foi aprovada em assembleia na noite de segunda-feira (21) com uma margem apertada de 50,82% dos votos favoráveis ao fim do movimento.

A nova proposta aceita pelos bancários locais inclui ajustes importantes nas condições de trabalho e remuneração. Entre os principais pontos, destaca-se a reformulação do plano Saúde Caixa, que a partir de 2027 terá contribuição fixa do titular em 3,7% da remuneração base, além de novas regras de cobrança para dependentes e taxas por atendimento.

O acordo prevê também adequações no programa Super Caixa e na remuneração variável, acompanhadas pelo pagamento de um prêmio extraordinário de R$ 3.000,00 para cada empregado.

De acordo com o Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, a deliberação da assembleia local garante o retorno imediato do trabalho na cidade, embora a entidade ressalte que o cenário ainda depende da consolidação do resultado no restante do país, o que pode gerar novas convocações caso a proposta seja rejeitada nacionalmente.

"Foram 12 dias de muita união e debates que devem continuar, independentemente do resultado. Mesmo com o fim da ultratividade, os empregados e empregadas da Caixa de nossa base demonstraram muita determinação e a importância da participação ativa. Nesse sentido, foi uma vitória vencer essa barreira.",, disse a presidente do Sindicato dos bancários de Juiz de Fora, Taiomara Neto de Paula.

Com o encerramento do movimento na cidade, a população volta a contar com atendimento presencial completo para serviços como liberação de benefícios, financiamentos e abertura de contas.

Tags:

Bancários | greve | paralisação