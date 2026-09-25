A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o motorista de 44 anos, por homicídio culposo no trânsito. É o que concluiu o inquérito sobre o atropelamento que resultou na morte de um jovem de 19 anos na Rua Paracatu, no Bairro Bom Clima, em Juiz de Fora.

As investigações e as imagens de câmeras de segurança do local confirmaram que o motorista de uma carreta, de 44 anos, avançou o sinal vermelho e atingiu a vítima enquanto ela atravessava na faixa de pedestres, acionando os freios apenas após a colisão.

O jovem chegou a ser resgatado e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Diante das evidências, o condutor foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por ter cometido a infração na faixa destinada a pedestres. O motorista responde ao processo em liberdade e pode ter a habilitação suspensa.

Em depoimento, o homem chegou a alegar que o semáforo estaria aberto no momento da travessia. No entanto, ao ser confrontado com os vídeos obtidos em estabelecimentos comerciais da região na presença de seu advogado, o investigado optou por permanecer em silêncio.

Para o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Rolli, as imagens foram conclusivas para comprovar a culpa exclusiva do condutor no trágico evento.

A Polícia Civil ressaltou ainda que não foi realizado o teste de etilômetro pela Polícia Militar durante o atendimento inicial no dia do acidente, o que impossibilitou a verificação sobre uma eventual ingestão de álcool. Com a conclusão do inquérito e o enquadramento do caso com aumento de pena previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o processo segue para a Justiça.

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