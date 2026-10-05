Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da tarde de domingo (4), após se envolver em uma sequência de acidentes na Avenida Brasil, na região central de Juiz de Fora. O condutor é acusado de atropelar uma pessoa, fugir do local sem prestar socorro, colidir contra um caminhão logo em seguida e tentar se desfazer de material suspeito.

A ocorrência teve início no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Benjamin Constant, nas proximidades da feira livre. Segundo testemunhas, o veículo atropelou um pedestre e parou logo após o impacto. O motorista teria saído do automóvel apenas para recolher um aparelho celular que ficou sobre o para-brisa ou teto do carro e, em seguida, fugiu em alta velocidade sem prestar auxílio à vítima.

Poucos quarteirões adiante, no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Barão do Rio Branco, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu na traseira lateral de um caminhão que estava parado no semáforo. Com o impacto, o veículo desgovernado atingiu o meio-fio e parou metros à frente.

Um policial militar que estava nas proximidades presenciou a colisão e relatou que o motorista desembarcou rapidamente, correu em direção à margem do Rio Paraibuna e arremessou um objeto não identificado na água. Em seguida, retornou ao carro, momento em que foi abordado pelas equipes policiais.

No interior do carro, os policiais apreenderam seis comprimidos análogos a ecstasy, uma porção de substância similar à maconha, R$ 207,00 em dinheiro e o celular da vítima. O motorista alegou ter fugido do atropelamento por medo de agressões, confessou ter consumido maconha antes de dirigir e recusou o teste do bafômetro.

Atendimento à vítima e providências legais

A vítima do atropelamento foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) Mozart Geraldo Teixeira, onde permanece sob cuidados médicos. Devido à gravidade do estado de saúde e à necessidade de atendimento imediato, não foi possível colher seu depoimento.

A perícia da Polícia Civil esteve presente nos dois locais para realizar os levantamentos técnicos que ajudarão a esclarecer as circunstâncias dos acidentes.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de omissão de socorro e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material ilícito apreendido. Na unidade policial, ele declarou ter feito uso de maconha antes de dirigir e reiterou a versão de que a vítima teria entrado repentinamente na frente do carro. O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.





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