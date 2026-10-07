O tráfego de veículos na Avenida Presidente Itamar Franco voltou a fluir normalmente na tarde desta quarta-feira (7). A liberação ocorre após a conclusão dos trabalhos de demolição de imóveis em áreas de risco situadas no bairro Dom Bosco, nas proximidades do Portão Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Com o término das intervenções estruturais, a Prefeitura de Juiz de Fora suspendeu o isolamento que afetava a pista de subida da via. Agentes de Transporte e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuaram no local removendo a sinalização temporária de desvio e orientando motoristas durante o restabelecimento do tráfego.

Limpeza em Andamento

Além da liberação na avenida principal, o fluxo de veículos na Rua Vicente Beghelli também foi totalmente reestabelecido. A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) finalizou os serviços de manutenção que estavam em andamento no trecho, liberando novamente a ligação com a Avenida Presidente Itamar Franco.

Apesar da normalização da circulação, equipes de limpeza urbana permanecem na região do bairro Dom Bosco para realizar o recolhimento dos entulhos gerados pelas demolições.



