A Prefeitura de Juiz de Fora voltou atrás e decidiu não retomar o processo licitatório para a contratação da iluminação e decoração natalina deste ano. A medida, confirmada pela Administração Municipal nesta quarta-feira (28), altera o planejamento que vinha sendo desenhado para os festejos do fim de ano no município.

Em nota oficial, o Executivo informou que realizará reuniões com representantes do comércio da região central para buscar alternativas e apoiar iniciativas de iluminação natalina organizadas pelos próprios comerciantes locais. Questionada sobre os motivos do cancelamento, a Prefeitura não deu detalhes.

De suspensão técnica ao cancelamento definitivo

Na semana passada, a licitação já havia sido suspensa temporariamente por "questões técnicas". Na ocasião, a estimativa do município era de que o edital fosse republicado nesta semana.

O procedimento previa um teto orçamentário de R$ 1,932 milhão para a instalação de enfeites em 26 pontos da cidade, um valor e um alcance inferiores aos do ano passado, quando 36 locais foram contemplados por cerca de R$ 2,1 milhões.

A proposta inicial para este ano já previa corte de dez pontos decorados e deixava de fora áreas como os seis distritos rurais, o Museu Mariano Procópio, o Mirante do Morro do Cristo e a fachada do Cine-Theatro Central. Com a decisão final de cancelar a concorrência pública, nenhuma das estruturas previstas, que incluíam 20 árvores iluminadas de nove metros e peças em formato de capivara, será instalada via contrato público.

Diálogo com o setor produtivo

A abertura das propostas do edital suspenso estava marcada para o dia 3 de novembro, com previsão de inauguração do circuito em 19 de novembro.

Com o esgotamento do prazo operacional para um novo edital e a desistência do certame, o foco da administração municipal passa a ser a articulação com entidades do comércio para evitar que o Centro da cidade fique sem ornamentação na principal época de vendas do ano.













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