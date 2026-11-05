A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, anunciou mudanças na composição do secretariado municipal. Cidinha Louzada, atual titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), deixa a pasta para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Cidinha assume em meio a uma CPI da Saúde acontecendo na cidade. Conforme mostrado em pesquisa feita pelo Acessa, cerca de 90% da população apoia a CPI.

Com a mudança, Raphael Ribeiro, atual subsecretário de Ação Comunitária, passa a responder pela Sedupp. Já Jhonatan Ferreira, que estava à frente da Secretaria de Saúde, retorna à Subsecretaria de Vigilância Sanitária, função que exerceu entre 2021 e 2025.

Ao anunciar as alterações, Margarida Salomão utilizou uma metáfora futebolística para explicar os ajustes na equipe de governo. Segundo a prefeita, a administração está entrando no segundo tempo de um jogo, momento em que mudanças estratégicas podem ser fundamentais para alcançar bons resultados.

A prefeita também destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Sedupp durante o segundo mandato e afirmou que Raphael Ribeiro terá a missão de dar continuidade às ações da secretaria.

Sobre a mudança na Saúde, Margarida ressaltou que a pasta é uma das prioridades da administração municipal, representando cerca de um terço do orçamento da Prefeitura e atendendo não apenas moradores de Juiz de Fora, mas também pacientes de outros municípios.

A prefeita afirmou que um dos principais desafios da nova gestão será melhorar os serviços oferecidos à população, especialmente reduzir as filas de atendimento até zerá-las.

Margarida também agradeceu a Jhonatan Ferreira pelo trabalho realizado à frente da Secretaria de Saúde, destacando que ele assumiu a função em um momento desafiador. Com o retorno à Vigilância Sanitária, ele volta a atuar em uma área na qual já havia apresentado bons resultados.





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