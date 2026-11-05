As chuvas fortes na tarde desta quinta-feira (5) deixaram rastros por Juiz de Fora. O volume de água elevou o nível do córrego no final da tarde e causou alagamentos e a queda de um muro na Avenida Rui Barbosa, na altura no número 1098, no Bairro Santa Terezinha. Nossa reportagem apurou que na Zona Norte da cidade, ruas também ficaram alagadas. No Bairro Nova Era, algumas ruas viraram rio. Leitores enviaram para nossa redação registros de um ônibus seguindo viagem em meio ao alagamento.

Na Rua Simeão de Faria, no bairro Santa Cruz, uma árvore caiu sobre um veículo. A Cemig realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica no local, permitindo a retirada segura do motorista, que não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Bairro Santa Terezinha equipes constataram rapidamente que se tratava de uma ocorrência de inundação e danos estruturais parciais, sem registro de vítimas.

O incidente afetou diretamente algumas residências situadas abaixo do nível da rua, que foram invadidas pela água do córrego. A chuva causou também a queda de um muro nos fundos de uma das casas atingidas.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, a corporação confirmou que não houve feridos.

Tags:

Avenida | Avenida Rui Barbosa | Via