O Parque da Lajinha permanecerá fechado pelo menos até sexta-feira (13) para a realização de vistorias e serviços de recuperação após as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora no último sábado (7). A Prefeitura informou que as equipes trabalham no local para avaliar os danos e garantir condições de segurança antes da reabertura aos visitantes.

Segundo o município, o volume de chuva provocou alterações nas trilhas e na vegetação do parque. Por isso, são necessárias avaliações técnicas e intervenções antes que o espaço possa voltar a receber o público.

As chuvas também foram acompanhadas por ventos intensos. A estação meteorológica da Cidade Universitária registrou rajadas de 101,9 km/h, estabelecendo um novo recorde. A marca anterior era de 99,8 km/h.

De acordo com informações da Prefeitura, o sistema de chuva continuou atuando na região, com maior intensidade na Zona Leste. Durante o período, foi registrada uma enxurrada na Rua Luiz Fávero, mas a água escoou após a atuação do sistema de drenagem existente no local.

Os maiores volumes de chuva foram registrados em Rosário de Minas, com 78,49 milímetros. Confira os acumulados informados pelo município:

- Rosário de Minas: 78,49 mm;

- Spinaville: 32,79 mm;

- Santa Efigênia: 31,9 mm;

- Cascatinha: 26,16 mm;

- Centro: 25,3 mm.



A Prefeitura informou que as equipes continuam acompanhando as condições do parque e realizando os trabalhos necessários para garantir a segurança dos visitantes antes da liberação do espaço.

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