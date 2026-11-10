A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou no início da noite desta terça-feira (10), que não fará investimento com recursos públicos no Carnaval do próximo ano, 2027. A medida foi tomada, segundo o executivo, em respeito ao luto da população e ao marco de um ano das graves tragédias provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o município em fevereiro de 2026. A tragédia deixou 66 mortos.

A decisão ocorre em um momento de readequação das diretrizes e contingenciamento da agenda de grandes eventos e intervenções urbanas no município. No fim de outubro, a Administração Municipal já havia cancelado a licitação para a iluminação e decoração natalina de 2026, orçada em R$ 1,932 milhão, transferindo a articulação dos enfeites de fim de ano para iniciativas em parceria com os comerciantes locais.

Segundo o Executivo municipal, o recuo em relação aos festejos carnavalescos visa priorizar o respeito à memória das vítimas e prestar acolhimento às famílias afetadas pelas tempestades do início do ano.

Impacto nos blocos de rua e nas escolas de samba

Apesar do cancelamento do fomento governamental direto para o Carnaval de 2027, as manifestações espontâneas e os desfiles de rua não estão proibidos. Blocos de rua podem desfilar de forma independente. O Executivo municipal informou que vai prestar apoio logístico aos organizadores na orientação e na facilitação dos trâmites burocráticos e emissão de alvarás.

Em relação as escolas de samba, o planejamento público foi transferido para o médio prazo. A Prefeitura prevê o lançamento de um edital de fomento específico com antecedência para garantir a preparação e o retorno das agremiações no Carnaval de 2028.

Com a determinação, a cidade busca balancear o apoio ao setor cultural e econômico com o momento de comoção e austeridade vivido pelo município.

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