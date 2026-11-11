A Prefeitura de Juiz de Fora informou que pretende abrir, nas próximas semanas, a licitação para as obras de contenção na Estrada Engenheiro Gentil Forn. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11), pelas redes sociais da prefeita Margarida Salomão. A via, que conecta o Centro à Cidade Alta, está totalmente interditada desde as fortes chuvas de fevereiro deste ano que deixou 66 mortos na cidade.

Segundo a prefeita, a estimativa do município é contratar os serviços no início de 2027 para tentar liberar pelo menos uma das pistas ao tráfego. A promessa, contudo, depende do andamento do certame e da execução inicial dos trabalhos na área. "Essa obra requer um projeto bem sofisticado. É um desafio encontrar uma forma de conter essa encosta", disse Margarida.

Verba liberada e encosta em risco

O projeto de recuperação da via está orçado em R$ 90 milhões. De acordo com o Executivo, a União concedeu recentemente a liberação da garantia necessária para o financiamento da intervenção. A administração municipal agora negocia os trâmites burocráticos com a Caixa Econômica Federal para publicar o edital.

Apesar do anúncio das etapas de contratação, o local continua oferecendo riscos. A secretária de Obras, Bruna Rocha, destacou que laudos da Defesa Civil indicam instabilidade contínua no trecho. "Nos nossos monitoramentos junto à Defesa Civil, a encosta ainda continua se movimentando e cedendo aos poucos", afirmou a secretária.

Como será a intervenção

A obra prevê intervenções ao longo de mais de um quilômetro de extensão, divididas em duas etapas operacionais. A parte superior vai receber os primeiros trabalhos de contenção para tentar estabilizar a pista e permitir a liberação parcial do trânsito. Já a parte inferior concentra as intervenções de maior complexidade para contenção do talude.

A Prefeitura informou que a liberação parcial no início de 2027 ainda é uma estimativa e está condicionada ao cumprimento dos prazos licitatórios e às condições de segurança do terreno. Enquanto os serviços não forem contratados e iniciados, a Gentil Forn permanecerá bloqueada para veículos e pedestres.



Outros pontos atingidos pelas chuvas



Além da Gentil Forn, a prefeita Margarida Salomão acompanhou nesta quarta-feira a situação de outras áreas afetadas pelas chuvas na cidade.

Na chamada "Curva da Miséria", o edital de licitação para as obras deve ser publicado em 3 de dezembro, com expectativa de liberar o trânsito no ano que vem. Já na Rua Antônio Miranda, no Bairro Vila Ideal, ponto que sofre com deslizamentos desde 2019, o projeto de recuperação está estimado em R$ 10 milhões.

A agenda incluiu também uma vistoria no Bairro Santa Efigênia. O local faz parte do pacote de obras de macrodrenagem da Região Sul, orçado em R$ 63 milhões com licitação prevista ainda para novembro, que busca eliminar os constantes alagamentos na comunidade e no Bairro Santa Luzia.

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