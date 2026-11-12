Os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Juiz de Fora decidiram suspender temporariamente a paralisação parcial dos atendimentos. A decisão foi anunciada em ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, com data de 11 de novembro, após reunião com a secretária da pasta, Cidinha Louzada.

De acordo com o documento, a suspensão ocorre após um compromisso assumido pela Prefeitura de Juiz de Fora para regularizar os repasses financeiros às unidades hospitalares.

Entre as medidas acordadas está a retomada dos repasses ordinários aos hospitais no dia 20 de cada mês, com início já em novembro. As instituições também consideram que os valores devem contemplar a totalidade dos recursos destinados ao custeio das entidades, incluindo verbas MAC, FAEC, Opera Mais, Valora Minas e subvenções municipais.

Outro compromisso é a realização de reuniões individuais com cada hospital a partir da próxima segunda-feira (16), para estabelecer um cronograma de pagamento dos recursos financeiros que, segundo as instituições, estão retidos indevidamente pela gestão municipal.

O planejamento deverá incluir ainda o pagamento de emendas parlamentares que permanecem em atraso.

No ofício, os hospitais alertam que a falta de regularização dos repasses compromete a continuidade dos serviços prestados à população. As instituições afirmam contar com o apoio da secretária Cidinha Louzada, que teria se comprometido pessoalmente a regularizar a situação e manter um canal permanente de diálogo com os hospitais.

O documento é assinado por Luiz Fernando Alves dos Reis, superintendente do SindSaúde-JF.

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