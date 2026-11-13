A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta quinta-feira (12) o pagamento dos repasses destinados a parte das instituições responsáveis pela gestão de creches municipais. O anúncio ocorre após a ameaça de paralisação das unidades por falta de recursos. Segundo o município, outra parcela dos pagamentos será realizada nesta sexta-feira (13).

Em nota, a Prefeitura informou que os dois pagamentos são referentes ao mês de outubro. A administração municipal atribuiu o atraso no cronograma ao feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro, que teria afetado o calendário de pagamentos.

A Prefeitura não detalhou quais instituições foram contempladas no primeiro pagamento nem informou os valores repassados.

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