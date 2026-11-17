A reunião realizada na manhã desta terça-feira (17) entre a prefeita Margarida Salomão, organizadores de blocos e representantes da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora selou destinos opostos para os dois pilares do Carnaval 2027 na cidade. Pressionada pela classe artística após anunciar o corte de incentivos sem diálogo prévio, a chefe do Executivo recuou em relação ao carnaval de rua, mas manteve a decisão de suspender os desfiles das agremiações.

De acordo com informações apuradas pelo Acessa.com junto ao presidente da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, Gilberto Gil Martins da Costa, conhecido como Jubinha, que participou do encontro, a prefeita garantiu que haverá "100% de apoio" para os blocos carnavalescos. Enquanto a proposta inicial da Prefeitura se limitava apenas ao suporte burocrático, o novo acordo assegura toda a logística operacional, incluindo som, palco e iluminação, nos mesmos moldes do que foi oferecido neste ano.

Para que a Prefeitura de Juiz de Fora dê andamento às contratações, os organizadores dos blocos enviarão ao Executivo o levantamento técnico com as necessidades de cada cortejo.

Custos e luto pesam contra as escolas de samba

Para as escolas de samba, no entanto, não houve recuo e os desfiles estão oficialmente suspensos para 2027. Segundo relatou Jubinha, além da justificativa do luto vivido pela cidade em razão da recente tragédia, Margarida Salomão argumentou que a operação das agremiações exige uma estrutura muito mais complexa, maior envolvimento e um volume de gastos elevado.

Na avaliação da prefeita, o poder público não tem condições de subsidiar esse formato de evento neste momento, uma vez que, além de toda a montagem estrutural para os desfiles, o município precisaria repassar aportes financeiros diretos para que as escolas tivessem condições mínimas de ir para a avenida.

Planejamento antecipado e repasses trimestrais para 2028

Para alinhar a retomada das agremiações, ficou acertado um cronograma de trabalho a longo prazo. Conforme adiantou o presidente da Liga ao Acessa.com, já na próxima semana Margarida Salomão receberá todos os presidentes das escolas de samba para dar o pontapé inicial na organização do Carnaval de 2028.

O acordo prevê a criação de um planejamento trimestral, por meio do qual a Prefeitura fará o repasse fracionado de recursos para que as escolas iniciem seus trabalhos de preparação com bastante antecedência.

Procurada, a PJF informou que vai publicar uma nota sobre o assunto, ainda nesta terça-feira (17).

Tags:

desfile | escola | Escolas de samba | Samba