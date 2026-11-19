O feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), vai alterar o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Enquanto os atendimentos de urgência e emergência e outros serviços essenciais serão mantidos, órgãos administrativos, unidades de saúde e espaços culturais terão horários especiais ou ficarão fechados durante o feriado e o fim de semana.

Entre os espaços de lazer, o Parque Municipal funcionará normalmente de sexta-feira a domingo, das 8h às 17h. O Parque da Lajinha também abrirá nos três dias, das 8h às 16h30. Já o Parque e Museu Mariano Procópio receberá visitantes na sexta-feira, com a área externa aberta das 8h às 17h e o prédio funcionando das 9h30 às 16h30.

O Centro de Preservação da Memória Negra terá atividades da programação do Novembro Negro, das 9h às 15h. A Praça CEU ficará com a administração fechada até domingo, mas os espaços de lazer permanecerão disponíveis. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas funcionará apenas para atividades previamente programadas, sem visitação. O Mercado Cultural AICE terá a Galeria Nívea Bracher aberta na sexta-feira e no domingo, das 11h às 18h, e no sábado, das 11h às 21h. O anfiteatro também receberá atividades programadas.

A Biblioteca Municipal Murilo Mendes, a Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima e o Centro Cultural Dnar Rocha ficarão fechados de sexta-feira a domingo. O Museu Ferroviário permanece temporariamente fechado para obras. O Teatro Paschoal Carlos Magno terá programação de espetáculos durante o período.

O Mercado Municipal terá horários diferenciados nos três dias. Na sexta-feira, o primeiro andar funcionará das 8h às 13h, o espaço gastronômico das 11h às 18h e o artesanato das 9h às 13h. No sábado, os horários serão das 8h às 14h, das 11h às 22h e das 9h às 14h, respectivamente. No domingo, o atendimento será das 8h às 13h no primeiro andar, das 11h às 18h na gastronomia e das 9h às 13h no artesanato.

Na área operacional, a Cesama funcionará em regime de plantão. Solicitações podem ser feitas pelo telefone 115 ou pelo 0800 115 3232. O Demlurb não realizará coleta de resíduos comuns ou seletiva nesta sexta-feira, e os ecopontos ficarão fechados. Os serviços serão retomados normalmente no sábado, das 8h às 12h. As equipes operacionais manterão plantão para ocorrências emergenciais, especialmente relacionadas às chuvas. A Empav contará com uma equipe de poda das 12h às 22h.

Na saúde, os serviços de urgência e emergência das UPAs, do Pronto Atendimento Nordeste, do Pronto Atendimento Infantil (PAI), da Regional Leste e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira funcionarão 24 horas. A Central de Regulação de Vagas Hospitalares também manterá o atendimento. Os CAPS AD e o CAPS Casa Viva funcionarão normalmente durante todo o período.

As demais unidades e serviços de saúde municipais terão as atividades suspensas na sexta-feira, com retorno na segunda-feira (23). A suspensão inclui as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), o CAPS Leste, o Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM), o Centro de Especialidades Norte, os Centros de Especialidades Odontológicas, a Farmácia Central e o PAM Marechal, além de outros departamentos e serviços especializados.

A Defesa Civil manterá atendimento 24 horas pelo telefone 199. A Guarda Municipal também seguirá com funcionamento ininterrupto, por meio do Centro de Monitoramento e Operações, e poderá ser acionada pelo número 153. Os agentes de trânsito e transporte atuarão no monitoramento e na fiscalização viária. Ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone (32) 2104-7400.

Os ônibus urbanos circularão com horários de feriado nesta sexta-feira. Como parte da programação, também será mantida a gratuidade habitual do programa Domingão de Busão.

As duas unidades do Restaurante Popular, no Centro e na Zona Norte, funcionarão normalmente, das 11h às 13h, mas o atendimento será restrito ao público referenciado pela Assistência Social.

Outros serviços municipais não terão expediente na sexta-feira, como as unidades do DIGA, CRAS e CREAS, a Secretaria de Educação para atendimento de cadastro escolar, as Ouvidorias Municipais, a Emcasa, a Casa da Mulher e o Procon. As atividades dos CRAS, CREAS, Emcasa e Casa da Mulher serão retomadas na segunda-feira (23). O atendimento para cadastro escolar também ficará suspenso na sexta-feira, mas a Prefeitura informou que será retomado na terça-feira (24).

As Ouvidorias Municipais não terão atendimento presencial, mas continuarão recebendo manifestações e pedidos de acesso à informação pela internet, no endereço juizdefora.eouve.com.br?.

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