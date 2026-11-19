Aos 17 anos, quando a maioria dos jovens do ensino médio tenta decifrar os primeiros contornos do futuro, Aline Santiago Silveira recebeu de seu pai um desafio pouco convencional. “Que tal abrir o próprio negócio?” A proposta, que na mesa de jantar parecia flutuar entre extremos, desde alugar um pula-pula para festas infantis até montar uma loja, encontrou solo fértil na sensibilidade comercial da adolescente e de sua irmã, na época com 15 anos.

Essa é a nossa personagem da primeira reportagem da série especial do portal Acessa.com sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino.

FOTO: Arquivo Pessoal - Aline palestrou no JF Summit e considera um marco para a carreira empreendedora A história da jovem juiz-forana reflete um movimento econômico cada vez mais expressivo no país. O Brasil já ultrapassou a marca de 10,4 milhões de mulheres à frente de seus próprios negócios, segundo levantamentos do Sebrae baseados em dados do IBGE. Esse contingente representa mais de um terço dos empreendedores brasileiros e ganha rostos cada vez mais novos, que transformam ideias caseiras em marcas consolidadas.

No caso de Aline, uma rápida consulta informal via WhatsApp com amigos e familiares bastou para apontar o caminho. Entre lingeries e joias em prata, o metal venceu por unanimidade. Nascia ali, em 2020, em plena pandemia, a semente da Solitarium Pratas.

Da sala de aula à bancada de ourives

O que começou como um projeto amparado pela curiosidade logo se transformou em uma escolha de vida definitiva. No terceiro ano da escola, Aline deu início a uma trajetória marcada por escolhas difíceis e corajosas. Chegou a cursar seis períodos de Pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo sua própria mãe, acadêmica da instituição, como professora, mas percebeu que a sala de aula acadêmica dividia espaço com uma vocação mais visceral, o empreendedorismo.

"Largar a faculdade foi uma decisão muito difícil porque minha mãe é acadêmica, inclusive foi minha professora. Mas alguns grupos de empreendedoras que eu frequentei me fizeram sentir que aquilo era o que eu gostava de fato", afirma a empresária, destacando o papel de ambientes como o Miconecta Cowork e a rede do Moinho. Mais tarde, uma temporada no Rio de Janeiro para cursar ourivesaria e design de joias funcionou como o compasso que faltava para alinhar definitivamente a criatividade à técnica.

O desafio da pouca idade e a disciplina diária

Conduzir um negócio desde a adolescência, contudo, reserva peculiaridades que o tempo e a experiência tratam de redefinir. Aos 23 anos, Aline relata que o principal obstáculo enfrentado no mercado não reside em questões de gênero, mas na barreira invisível da idade. Nos primeiros minutos de qualquer reunião ou apresentação, é comum perceber o ceticismo velado de pessoas surpresas com sua juventude. Um exemplo nítido ocorreu durante um bate-papo com estudantes do ensino médio na Escola Duque de Caxias.

"Nos primeiros cinco minutos de apresentação, eles estavam zombando, rindo. Um falou que queria ter um zoológico, outro falou que queria ter um cassino. E aí de repente eles estavam todos quietinhos, prestando muita atenção no que eu estava falando e super interessados", relata.

FOTO: Arquivo Pessoal - Aline é dona da marca Solitarium Pratas

É o mesmo ceticismo que se desfaz quando ela assume o controle do discurso e demonstra domínio absoluto sobre seu nicho. Essa maturidade construída à força de persistência encontrou nos palcos o seu reflexo mais simbólico ao palestrar no JF Summit, realização que descreve como um “sonho materializado”. A conquista coroa uma rotina onde o glamour do design de joias convive lado a lado com os desafios do varejo cotidiano. Hoje, ao lado do pai e sócio, a quem atribui a sustentação para aguentar o peso de tocar tudo sozinha, Aline reconhece que o maior segredo da sobrevivência empresarial no Brasil não reside em fórmulas mágicas, mas na disciplina de comparecer todos os dias. “Eu falo que se não fosse ele eu já teria desistido, porque dar conta de tudo sozinha não digo nem que é difícil, é impossível mesmo no pé que a gente está hoje", avalia.

Houve pausas, como nos meses em que precisou se dedicar a um estágio acadêmico, mas o retorno veio acompanhado de uma garra renovada.

Novas parcerias e a virada para o mercado B2B



O ano de 2026 marcou uma nova guinada com a seleção para o programa Esquadrão do Empreendedor, uma vitrine que ampliou sua visibilidade junto a grandes nomes do empresariado local, como Marcelle Oliveira, Brenda Rotondo e Nathália Vitorino.

Foi nesse caldeirão de parcerias e mentorias que nasceram frutos recentes de grande repercussão, a exemplo da coleção em colab com Diogo da Souza Gomes, movimento que abriu portas para novas parcerias estratégicas com empresas da região.

FOTO: Arquivo Pessoal -

Com os pés firmes no presente, a Solitarium Pratas já desenha o próximo capítulo. A partir de 2027, a marca iniciará uma transição estrutural rumo ao modelo B2B, abandonando gradualmente a exclusividade do varejo para fornecer coleções a outras joalherias, lojas de roupas e acessórios. É a maturação de uma jovem que trocou a promessa de estabilidade convencional pela certeza de que construir um negócio próprio é, antes de tudo, a arte diária de persistir, reinventar rotas e transformar o brilho da prata em um projeto de futuro.

Tags:

base | joia