Os hospitais da rede de atendimento do SUS em Juiz de Fora poderão retomar a paralisação parcial dos serviços a partir da próxima quarta-feira (25), caso a Prefeitura não regularize os valores pendentes. Segundo o SindSaúde-JF, o município realizou apenas parte dos repasses previstos no acordo firmado em 12 de novembro, que havia suspendido a paralisação. A entidade estabeleceu o dia 25 como prazo para que a situação seja resolvida.

O compromisso previa que a Prefeitura retomasse os repasses ordinários aos hospitais no dia 20 de cada mês, incluindo recursos federais, estaduais e municipais. Também ficou acertada a realização de reuniões individuais com as instituições para definir um cronograma de pagamento das dívidas acumuladas, incluindo valores de emendas parlamentares ainda não repassados. O compromisso assumido previa o pagamento integral dos valores devidos no mês

Em ofício encaminhado nessa quinta-feira (19) à secretária municipal de Saúde, Cidinha Louzada, o sindicato informou que parte dos recursos foi transferida antecipadamente em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20). No entanto, segundo a entidade, o pagamento não contemplou a totalidade dos valores previstos.

Prefeitura afirma ter cumprido acordo

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nessa quinta-feira as ordens de pagamento bancário destinadas aos hospitais da rede de prestadores terceirizados de serviços do SUS. Segundo a administração municipal, a medida cumpre o que foi acordado na reunião com representantes das instituições na semana passada.

A Prefeitura também afirmou ter recebido com surpresa a manifestação do SindSaúde-JF. De acordo com a Secretaria de Saúde, a antecipação dos pagamentos em um dia ocorreu como um gesto de consideração ao feriado de 20 de novembro.

Na nota, a administração classificou a manifestação do sindicato como uma postura que desconsidera o espírito de conciliação estabelecido durante a reunião de 12 de novembro. A Prefeitura informou ainda que retomará, na segunda-feira (23), as conversas com os prestadores de serviços complementares de saúde para buscar atender às necessidades da população.

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