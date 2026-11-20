Há um som específico que marcou a infância de Ana Carolina Felix: a vinheta de abertura do programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios da TV Globo. Enquanto outras crianças assistiam a desenhos animados, a menina de Juiz de Fora já fascinava-se com a engrenagem invisível por trás de uma ideia que virava lucro. É sobre a trajetória dela que você vai conhecer na segunda reportagem da série especial do Acessa.com sobre empreendedorismo feminino.

FOTO: Arquivo Pessoal - À frente da própria consultoria e do projeto Eban, Ana Carolina traduz conceitos técnicos de gestão e finanças para a realidade de pequenas empreendedoras periféricas.

O que começou como curiosidade logo virou laboratório prático. Na adolescência, o colégio serviu de palco para os primeiros passos no comércio, vendendo doces e sacolés, entendendo de perto o que era fluxo de caixa antes mesmo de saber o significado formal do termo.

O que parecia apenas uma fase de espírito inquieto era, na verdade, o rascunho de uma trajetória que a levaria diretamente para a Faculdade de Administração e, mais tarde, para a fundação da sua própria consultoria empresarial. Mas o caminho até consolidar o próprio CNPJ exigiu muito mais do que planilhas bem preenchidas; exigiu coragem para romper com o script que a sociedade costuma escrever para mulheres jovens e negras.

O peso invisível de ocupar espaços

Hoje, aos 25 anos, Ana Carolina comanda uma consultoria focada em estratégia, organização e processos, estruturada sobre três pilares inegociáveis para ela: clareza, sustentabilidade e crescimento. No entanto, ocupar a cadeira de estrategista em um ambiente corporativo tradicional ainda é um ato de resistência diária.

Apesar de dados recentes do Sebrae apontarem que mais de 52% dos empreendedores no Brasil são negros, a presença dessa maioria nos grandes eventos, coworkings e mesas de decisão ainda é minoria escancarada. Ana sabe disso na pele. Não são raras as vezes em que, ao liderar uma reunião de apresentação de projetos ou negociar com fornecedores, precisa lidar com microagressões e tentativas veladas de deslegitimação, como ser interrompida para ter a idade questionada ou a aparência julgada.

FOTO: Arquivo Pessoal - Aos 25 anos, a administradora e consultora empresarial Ana Carolina Felix desafia os padrões do mercado corporativo

"Desde muito cedo, nós, mulheres, somos ensinadas a consentir, a evitar o atrito, a ocupar um lugar de submissão", reflete. "Quando você assume o comando, cobra o preço justo pelo seu trabalho, impõe limites contratuais e diz 'não' a prazos abusivos, o sistema tenta inverter o jogo e rotular a sua postura. A solidão da empreendedora é real; quando você precisa resolver um conflito ou lidar com uma violência moral, você só tem a si mesma."

A economia do cuidado e o custo de não se priorizar



Essa sensibilidade para as dores do mercado não surge apenas dos livros acadêmicos, mas da escuta atenta das clientes que atende em sua consultoria e no Eban, seu projeto de educação empreendedora voltado para mulheres negras e periféricas, pioneiro em Juiz de Fora ao ensinar gestão prática a partir de referências da filosofia africana. Eban é o nome inspirado em um símbolo da tradição africana Adinkra que significa 'cerca' ou 'muro de proteção', representando um espaço seguro para que negócios cresçam com estrutura.

No dia a dia dos atendimentos, Ana identifica um padrão silencioso que drena a energia e o faturamento das mulheres: a economia do cuidado. Entre a gestão da casa, o suporte à família e a responsabilidade sobre os filhos, o próprio negócio é sistematicamente empurrado para o segundo plano. "Se a empreendedora deixa de comparecer a uma reunião estratégica ou adia uma campanha importante para resolver demandas domésticas de terceiros, ela está desinvestindo do próprio futuro", aponta. Ela própria precisou aprender essa lição na marra, calculando o custo de oportunidade de cada vez que abriu mão de si mesma. "Se a gente não se prioriza, a saúde falha, o faturamento cai, e os nossos maiores sonhos ficam para depois."

Democratizar o saber para redistribuir poder

A guinada definitiva na carreira da Carol veio quando ela percebeu que o conhecimento de gestão, historicamente enclausurado em congressos elitizados e faculdades caras, funcionava como uma ferramenta de exclusão. Termos como margem de lucro, indicadores de desempenho pareciam um idioma estrangeiro para a maioria das pequenas empreendedoras.

Ao fundar o Eban e direcionar sua consultoria para atender majoritariamente mulheres jovens, sua missão deixou de ser apenas "faturar mais" e passou a ser a redistribuição de poder. "O meu papel é tirar esse conhecimento dos espaços formais e entregar nas mãos de quem está na linha de frente do comércio local. Saber os números do próprio negócio é o que garante a autonomia de uma mulher."

Tudo isso, é claro, sem precisar abrir quem é. Para Carol uma das maiores conquistas tem sido ver o seu CNPJ crescer enquanto mantém sua identidade intacta, seja usando seu turbante ou expressando seus princípios sem filtros, mesmo que isso vá na contramão da hegemonia corporativa.

O conselho de quem começou cedo



Para quem observa de fora, paralisado pelo medo de empreender, Carol deixa um recado distante de fórmulas mágicas ou discursos de palco. "Um negócio é como um bebê. Por mais que você estude o mercado, a sua empresa tem uma personalidade própria, um contexto específico e uma localização única. Quanto antes você começar a conhecê-la, melhor. Não espere lucro nos primeiros meses ou fama rápida. O erro faz parte da coleta de dados; o segredo está na persistência e na capacidade de entender o que o seu negócio realmente precisa para respirar e crescer."

Entre a criatividade da menina que assistia à TV na infância e a maturidade da estrategista que hoje transforma realidades em Juiz de Fora, Ana Carolina Felix prova que a inovação mais potente é aquela que não apenas gera lucro, mas abre portas para que outras também possam passar.

FOTO: Arquivo Pessoal - "Ver o meu CNPJ crescer enquanto mantenho minha identidade intacta é saber que é possível"

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