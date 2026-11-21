O atendimento odontológico gratuito oferecido pela cirurgiã-dentista Paula Liparini a pessoas com deficiência visual em Juiz de Fora nasceu antes mesmo da abertura de sua clínica e tem origem dentro da própria casa. A iniciativa é uma forma de retribuir o suporte que a família encontrou na cidade há cerca de 45 anos, quando os pais deixaram Visconde do Rio Branco em busca de tratamento para o irmão dela, que nasceu com deficiência visual parcial e perdeu a visão ao longo da infância após cirurgias sem sucesso
A história encerra a série especial de reportagens sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, a data chama atenção para a participação das mulheres na criação de negócios, a geração de renda e os desafios enfrentados por empreendedoras , entre eles a desigualdade de oportunidades, a sobrecarga de funções e a necessidade de conciliar gestão, carreira e vida pessoal.
No caso da Paula, hoje com 35 anos, a vivência familiar orientou tanto a pesquisa acadêmica sobre acessibilidade na saúde bucal quanto a criação de um projeto social quando ainda lecionava na faculdade Estácio. Ao deixar a instituição para se dedicar ao próprio negócio, ela levou os atendimentos gratuitos para o consultório particular, na Galeria Pio X, no Centro de Juiz de Fora, com apoio do sócio, o cirurgião-dentista Leonardo Santos.
"Meus pais vieram para Juiz de Fora em busca de atendimento e encontraram aqui uma instituição que acolheu meu irmão e apoiou a nossa família. Hoje, poder usar a odontologia para cuidar de pessoas com deficiência visual é a minha forma de agradecer à instituição e de retribuir à sociedade um pouco do que recebemos", afirma. Segundo ela, conviver de perto com a deficiência ajuda a dimensionar o quanto o acolhimento especializado ainda é difícil para muitas famílias.
Formação na UFJF e virada empresarial
A trajetória profissional teve início na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde se formou em Odontologia, concluiu especialização em Ortodontia e mestrado, e atualmente cursa o doutorado. A experiência em sala de aula, como professora, despertou o interesse por compartilhar conhecimento — movimento que mais tarde se refletiu na oferta de cursos e mentorias.
Com mais de 12 anos de atuação na harmonização orofacial, Paula conta que a aproximação maior com a estética veio a partir do retorno das pacientes sobre mudanças na autoestima. A transição para o empreendedorismo ganhou força quando passou a se enxergar não apenas como profissional de saúde, mas como gestora, criando a Clínica Santos Liparini e desenvolvendo uma linha própria de dermocosméticos.
Para consolidar o nome no mercado local, ela aponta a combinação entre a divulgação nas redes sociais e a confiança construída no atendimento diário, refletida nas indicações feitas por pacientes a familiares e amigos.
Autocobrança e liderança feminina
À frente da clínica e da marca, Paula relata que já precisou provar sua capacidade profissional por ser mulher, além de lidar com uma autocobrança constante para dar conta simultaneamente da empresa, dos atendimentos e da rotina pessoal. Durante um período, reconhece ter centralizado decisões por dificuldade em pedir ajuda.
Com acompanhamento terapêutico e amadurecimento na gestão, afirma que passou a delegar funções e dar mais autonomia à equipe, encarando limites e erros como parte do processo. Vinda de uma família humilde, aponta a construção da própria empresa em Juiz de Fora como a principal conquista da carreira.
Para mulheres da cidade que pensam em abrir um negócio mas hesitam diante dos riscos, o conselho resume a própria trajetória: "O primeiro passo pode ser pequeno, e dá para dar esse passo mesmo com medo. Estudem, se preparem e confiem no que vocês são capazes de aprender ao longo do caminho", diz. "E se der medo, vai com medo!"
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