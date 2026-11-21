O atendimento odontológico gratuito oferecido pela cirurgiã-dentista Paula Liparini a pessoas com deficiência visual em Juiz de Fora nasceu antes mesmo da abertura de sua clínica e tem origem dentro da própria casa. A iniciativa é uma forma de retribuir o suporte que a família encontrou na cidade há cerca de 45 anos, quando os pais deixaram Visconde do Rio Branco em busca de tratamento para o irmão dela, que nasceu com deficiência visual parcial e perdeu a visão ao longo da infância após cirurgias sem sucesso

A história encerra a série especial de reportagens sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, a data chama atenção para a participação das mulheres na criação de negócios, a geração de renda e os desafios enfrentados por empreendedoras , entre eles a desigualdade de oportunidades, a sobrecarga de funções e a necessidade de conciliar gestão, carreira e vida pessoal.

FOTO: Arquivo pessoal - Formada pela UFJF, Paula Liparini construiu clínica e marca própria em Juiz de Fora sem abrir mão do trabalho voluntário inspirado na história do irmão.

No caso da Paula, hoje com 35 anos, a vivência familiar orientou tanto a pesquisa acadêmica sobre acessibilidade na saúde bucal quanto a criação de um projeto social quando ainda lecionava na faculdade Estácio. Ao deixar a instituição para se dedicar ao próprio negócio, ela levou os atendimentos gratuitos para o consultório particular, na Galeria Pio X, no Centro de Juiz de Fora, com apoio do sócio, o cirurgião-dentista Leonardo Santos.

"Meus pais vieram para Juiz de Fora em busca de atendimento e encontraram aqui uma instituição que acolheu meu irmão e apoiou a nossa família. Hoje, poder usar a odontologia para cuidar de pessoas com deficiência visual é a minha forma de agradecer à instituição e de retribuir à sociedade um pouco do que recebemos", afirma. Segundo ela, conviver de perto com a deficiência ajuda a dimensionar o quanto o acolhimento especializado ainda é difícil para muitas famílias.

Formação na UFJF e virada empresarial

A trajetória profissional teve início na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde se formou em Odontologia, concluiu especialização em Ortodontia e mestrado, e atualmente cursa o doutorado. A experiência em sala de aula, como professora, despertou o interesse por compartilhar conhecimento — movimento que mais tarde se refletiu na oferta de cursos e mentorias.

Com mais de 12 anos de atuação na harmonização orofacial, Paula conta que a aproximação maior com a estética veio a partir do retorno das pacientes sobre mudanças na autoestima. A transição para o empreendedorismo ganhou força quando passou a se enxergar não apenas como profissional de saúde, mas como gestora, criando a Clínica Santos Liparini e desenvolvendo uma linha própria de dermocosméticos.

Para consolidar o nome no mercado local, ela aponta a combinação entre a divulgação nas redes sociais e a confiança construída no atendimento diário, refletida nas indicações feitas por pacientes a familiares e amigos.

Autocobrança e liderança feminina



À frente da clínica e da marca, Paula relata que já precisou provar sua capacidade profissional por ser mulher, além de lidar com uma autocobrança constante para dar conta simultaneamente da empresa, dos atendimentos e da rotina pessoal. Durante um período, reconhece ter centralizado decisões por dificuldade em pedir ajuda.

FOTO: Arquivo Pessoal - A cirurgiã-dentista Paula Liparini em sua clínica, no Centro de Juiz de Fora, onde concilia os atendimentos na área de estética com consultas gratuitas para pessoas com deficiência visual.

Com acompanhamento terapêutico e amadurecimento na gestão, afirma que passou a delegar funções e dar mais autonomia à equipe, encarando limites e erros como parte do processo. Vinda de uma família humilde, aponta a construção da própria empresa em Juiz de Fora como a principal conquista da carreira.

Para mulheres da cidade que pensam em abrir um negócio mas hesitam diante dos riscos, o conselho resume a própria trajetória: "O primeiro passo pode ser pequeno, e dá para dar esse passo mesmo com medo. Estudem, se preparem e confiem no que vocês são capazes de aprender ao longo do caminho", diz. "E se der medo, vai com medo!"





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