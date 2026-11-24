Depois de meses de negociações sem solução definitiva e de paralisações que já afetaram o atendimento à população, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou na Justiça para tentar garantir os repasses a hospitais privados conveniados ao SUS em Juiz de Fora.

A Ação Civil Pública foi ajuizada na tarde desta segunda-feira (23) pela Promotoria de Justiça de Juiz de Fora em conjunto com a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sudeste.

O impasse financeiro se arrasta e pesa diretamente sobre o bolso e a saúde de quem depende do sistema público, não apenas em Juiz de Fora, mas nos 94 municípios que têm a cidade como referência hospitalar na Macrorregião Sudeste.

Reconhecimento dos atrasos

Em outubro, a própria administração municipal reconheceu pendências financeiras da ordem de R$ 43,4 milhões com as unidades, somando recursos federais, estaduais e municipais. Apesar de pagamentos parciais e rodadas de conversa, os atrasos seguiram gerando tensão e restrições de serviços em outubro e novembro, mantendo o risco de novas suspensões.

O que a ação pede à Justiça

Para estancar o problema e evitar que falhas administrativas ou financeiras interrompam tratamentos essenciais, o MPMG pede urgência em frentes que vão do caixa da saúde ao controle da assistência.

Para isso, o MP pede a regularização urgente das transferências federais e estaduais destinadas à rede complementar do SUS, respeitando prazos legais, além da liberação em prazos curtos de verbas já depositadas no Fundo Municipal de Saúde. O órgão também pede que esses recursos não sejam usados para outras finalidades nem travados por metas fiscais ou programação financeira do município.

O órgão exige o detalhamento da origem e do destino de cada pagamento, com apresentação de comprovantes, extratos bancários e um plano estruturado de regularização e manutenção dos serviços, com cronograma e responsáveis, assim como o envio de informações atualizadas sobre o impacto dos atrasos em leitos, cirurgias, consultas, urgência e emergência, terapia intensiva e oncologia, incluindo eventuais demandas reprimidas ou recusas de atendimento.

Por fim, o MP solicita que os hospitais contratados pelo SUS mantenham integralmente os serviços pactuados, sem suspensões unilaterais por conta de atrasos, podendo reduzir atividades apenas com justificativa técnica ou autorização judicial, e mediante aviso prévio.

Na avaliação dos promotores que assinam a ação, o objetivo central é impedir que o impasse financeiro se transforme em interrupção de cirurgias, consultas, terapias ou atendimentos indispensáveis à população da cidade e de toda a região.

O que diz a PJF

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que ainda não foi formalmente notificada e afirmou que os valores citados pelo Ministério Público estão em desacordo com a realidade, o que será demonstrado na Justiça.

O Executivo destacou que mantém negociações com os hospitais para quitar os débitos remanescentes e evitar qualquer desassistência aos usuários do SUS, acrescentando que seguirá cobrando do MP a fiscalização do cumprimento integral dos contratos pelas instituições.



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