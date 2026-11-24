Quem vai participar do Mutirão de Empregos – Especial Fim de Ano nesta terça-feira (24), em Juiz de Fora, conta com reforço no transporte público para chegar ao local da seleção. A Prefeitura informou que adicionou um ônibus extra na linha 560 (Avenida Presidente Itamar Franco / via Independência Shopping) para facilitar o deslocamento dos candidatos até o centro de compras, onde o evento ocorre das 9h às 13h, no estacionamento G3.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), as viagens extras partem do Centro, na Rua Silva Jardim, nos horários de 7h25, 8h, 8h45, 9h30, 10h15, 11h, 11h45 e 12h30. No sentido Centro-Bairro, o coletivo segue pelas avenidas Francisco Bernardino, Barão do Rio Branco e Presidente Itamar Franco, passa pelo Independência Shopping e continua em direção ao Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Além da linha 560, quem busca atendimento no local também pode utilizar os ônibus das linhas 190, 500, 502, 509, 525, 539, 544, 545, 548 e 549. Os horários completos estão disponíveis no aplicativo e no site do Cittamobi.

Oportunidades no Mutirão

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), o mutirão reúne 40 empresas que ofertam, ao todo, 770 vagas de trabalho, entre postos efetivos, temporários, de estágio e de aprendizagem em diversas áreas.

A participação é gratuita e aberta ao público. Para concorrer, os candidatos precisam comparecer ao local levando currículo impresso, a orientação da organização é levar uma cópia para cada vaga pretendida.

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