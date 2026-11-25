Os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Juiz de Fora decidiram não realizar uma nova paralisação parcial dos serviços neste momento. A decisão foi tomada em reunião nessa terça-feira (24), após a Secretaria Municipal de Saúde iniciar uma nova rodada de negociações com os prestadores para discutir o repasse de recursos financeiros.

Em comunicado, os hospitais informaram que a decisão está relacionada às tratativas conduzidas pela secretária de Saúde, Cidinha Louzada, para quitar parte dos valores que, segundo as unidades, teriam sido retidos indevidamente pela administração municipal.

As instituições afirmaram que, após o encerramento das negociações, vão avaliar a necessidade de uma nova paralisação parcial dos atendimentos. Portanto, a possibilidade de suspensão de parte dos serviços ainda não está descartada.

A Secretaria de Saúde, por sua vez, informou que mantém diálogo com os prestadores da rede hospitalar e que os atendimentos aos usuários do SUS seguem normalmente neste momento. A pasta afirmou que as negociações buscam garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

As duas manifestações apontam para a continuidade das negociações entre o município e os hospitais, enquanto as unidades aguardam uma definição sobre os recursos financeiros.

Tags:

hospitais | paralisação | SUS