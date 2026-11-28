Cinco escolas de samba de Juiz de Fora anunciaram a desfiliação da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (LIESJUF). O comunicado conjunto foi divulgado pelas agremiações após o envio de notificação formal à entidade e aos órgãos públicos competentes.

Deixam a liga as seguintes escolas a GRACES Juventude Imperial; GRES Mocidade Alegre; GRES Feliz Lembrança; GRES Rivais da Primavera e GRACES Real Grandeza.

Segundo a nota assinada pelos presidentes das agremiações, a saída ocorreu de forma "livre, coletiva e pacífica", respaldada pelo direito constitucional à liberdade de associação. No documento, as escolas também afirmaram que reconhecem a importância histórica da LIESJUF, fundada em 1997, para o samba da cidade.

As cinco agremiações destacaram que seguem comprometidas com a transparência e a prestação de contas dos recursos públicos já recebidos, além de se colocarem à disposição para realizar uma transição ordenada.

Em relação ao calendário cultural do município, o grupo declarou que respeita a decisão da Prefeitura de Juiz de Fora de não destinar recursos de fomento para o Carnaval de 2027. Como alternativa, as escolas informaram que vão manter suas atividades culturais e comunitárias nas quadras e bairros ao longo do próximo ano e se colocaram à disposição do Executivo para colaborar com o planejamento antecipado dos desfiles de 2028.

Por fim, as agremiações afirmaram que permanecem abertas ao diálogo com as demais escolas de samba, com o poder público, patrocinadores e imprensa, e que novos passos institucionais serão divulgados oportunamente.

O que diz a LIESJUF

Procurado, o presidente da LIESJUF, Gilberto Gil Martins da Costa, conhecido como Jubinha, confirmou o recebimento oficial do pedido de desligamento e afirmou que respeita a decisão, mas defendeu união e responsabilidade para discutir os rumos do Carnaval com as nove escolas que permanecem filiadas à entidade.

"Não podemos simplesmente sair de um lugar e começar em outro, como se fosse possível apagar tudo com uma borracha em uma folha de caderno. Mesmo depois de apagada, a folha continua marcada", declarou o dirigente, acrescentando que não é possível ignorar erros do passado nem transferir responsabilidades.

Para Jubinha, o momento exige corrigir problemas internos e trabalhar no regulamento da liga antes de buscar rupturas. "Não precisamos apenas mudar de endereço institucional. Precisamos mudar práticas, fortalecer nossas instituições e assumir responsabilidades", pontuou.

O presidente reforçou que o trabalho da LIESJUF terá sequência com as nove agremiações restantes e confirmou presença em uma reunião com a prefeita nesta segunda-feira para iniciar a construção do projeto futuro dos desfiles das escolas de samba da cidade.

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